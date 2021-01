V Sloveniji še vedno kroži nekaj stereotipov, ki so povezani z vožnjo avtomobila. Da na primer ženske ne znajo parkirati, moški pa vozijo agresivno in množično kršijo prometne predpise. Seveda obstajajo ženske, ki resnično ne znajo parkirati, in moški, ki jim je disciplina za volanskim obročem španska vas. A tega ne smemo posploševati. Kljub temu se kar samo od sebe poraja vprašanje: kdo vozi bolje, moški ali ženske?

Raziskave sicer ne potrjujejo vozniških prednosti moških. Prej bi lahko dejali, da so ženske varnejše voznice, saj navadno manj tvegajo v prometu, kar potrjujejo tudi statistični podatki, v skladu s katerimi bi lahko rekli, da smo moški predvsem nevarnejši vozniki. Do konca oktobra letos je bilo namreč v prometnih nesrečah udeleženih 15.751 moških in 7125 žensk, od tega je 8062 moških in 2900 žensk nesrečo povzročilo. Zanimivo, da lahko na to, kako vozimo, vplivajo tudi spolni hormoni in vzgoja, a vendarle so veliko pomembnejši dejavniki alkohol, izkušenost, utrujenost in bolezenska stanja. Žal se še vedno pojavljajo težnje po starih, do žensk omejujočih vzgojnih vzorcih, ki pa izvirajo bodisi iz nevednosti bodisi iz politične konservativnosti.

Stereotipi se podirajo. Včasih je bil avto domena moških, ženske kot voznice pa so bile v manjšini. Danes za volanskim obročem izkazujejo svojo samostojnost, vedo, kaj hočejo, in to tudi izberejo. Vsakdo, ne glede na spol, ima potencial, da postane dober voznik. Bistveno je, da premaga morebiten strah do vozila, pridobi spretnosti za vožnjo, se nauči predvidevati in reševati situacije na cesti, pri čemer velja, da vaja dela mojstra. A vse to še zdaleč ne pomeni, da razlik med spoloma ni.

Moški je tekmovalen, ženska pa mirna, potrpežljiva, a tudi manj zbrana. Znanje vožnje v prometu je danes uniseks. Spretnost, hitrost vožnje, način ravnanja v prometu in parkiranje so dokaj natančno določene naloge. Situacije, ko je treba še kaj več kot ubogati pravila in predpise, pa so redke, zato ima z njimi vse več voznikov in voznic enakovredne težave. Moški imamo tako včasih težave s samovšečnostjo v prometu, ženske pa z večopravilnostjo. S telefonom na ušesu prevozijo več kilometrov kot moški in postanejo enako nevarne kot moški divjak. Kljub naštetemu sem prepričan, da sem boljši voznik od žene, čeprav ona trdi nasprotno. Hvala bogu, da se stereotipi podirajo in ji je to dovoljeno reči…