Sodišča v letu 2020: Kljub epidemiji sodbe padale – in še bodo

Čeprav so posebne zdravstvene razmere lani krepko posegle v delo sodišč, je bilo v sodnih dvoranah vseeno pestro. Med najodmevnejšimi sta bili sojenji v primerih odrezana roka in umora direktorja Kemijskega inštituta. Kar nekaj sodnih postopkov pa se bo zavleklo tudi v to leto.