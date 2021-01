Enolog v karanteni

Drage bralke in bralci, naj se leto ne začne s politiko in podobnimi krvoprelitji. Slovenci se radi šalimo, zlasti na račun drugega. Zato za uvod v nove čase prispevam delček sebe in svojega prazničnega doživetja, kakor se je onkraj dvoma in brez kančka neresnice dogajalo oni dan.