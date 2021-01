»Bi rad spomnil vse nas na naslednja imena podjetij v Sloveniji, ki so uspešno poslovala v prejšnji skupni državi SFR Jugoslaviji in samo po zaslugi vseh osamosvojitvenih vlad propadla: Peko, Alpina, Planika, Almira, Gorenjska oblačila, Javor, Pletenina, Iskra, Ciciban, Meblo, Slovenijales, Lesnina, Stol, Svea, Litostroj, Metalna, Novoles, Novoteks, GP Pionir, SCT, Primorje, TAM, Lisca, Komet, Beti, Mont Kozje, Avtomontaža, Toper, Aero, Elan, Fructal, Tekstilindus, Majšperk in še in še bi lahko našteval.«

V imenu Skupine Perspektiva, v katero sodi tudi podjetje Lisca, želimo gospodu Skenderoviću in predvsem bralcem Dnevnika jasno sporočiti, da podjetje Lisca nikakor ne sodi na omenjeni seznam. Prav nasprotno, Lisca je danes uspešno, mednarodno uveljavljeno podjetje, ki posluje v več kot 30 državah. Povsem enakovredno in ponosno stoji ob boku globalnim modnim znamkam ženskega perila in oblačil za prosti čas.

Z nekaj enostavne spletne raziskave bi gospod Skenderović tudi sam prišel do enakega zaključka, kot tudi za kar nekaj drugih podjetij, ki so se povsem po krivici znašla na njegovem seznamu.

Darinka Pavlič Kamien, v imenu in po pooblastilu skupine Perspektiva