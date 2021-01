Poostritev ukrepov je prav tako izraz zaskrbljenosti zaradi morebitnih posledic zabave, na kateri se predpisov ni držal praktično nihče. Zabava v opuščenem skladišču v bližini Barcelone je trajala več kot 40 ur in na novoletni rejv privabila na stotine ljudi.

Policiji ni uspelo prekiniti zabave

Nacionalna televizija RTVE je danes poročala, da vse manjša doslednost pri upoštevanju zdravstvenih smernic povzroča zaskrbljenost, da se bodo razmere še poslabšale. Kritika pa ni bila uperjena le neposredno na udeležence na zabavi. Mnoge namreč tudi zanima, kako da policiji toliko časa ni uspelo prekiniti zabave. Prav tako so ogorčeni lastniki diskotek v državi, ki so bile zaprte skoraj celotno lansko leto.

Pristojni organi so po prekinitvi zabave pridržali dve osebi, preiskujejo jih še pet. Policija je po poročanju španskega časnika La Vanguardia popisala tudi 214 ostalih udeležencev zabave. Za kršenje predpisov o socialni distanci in nošenju mask so predpisane kazni od 1500 do 600.000 evrov.