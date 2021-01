V ponedeljek bo pretežno oblačno in zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah okoli -4, ob morju 5, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno, nekaj sonca bo občasno predvsem v višjih legah ter na Primorskem. Večinoma suho bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na sredo bodo padavine od juga prehodno zajele vso Slovenijo in v sredo dopoldne večinoma ponehale. Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka, ki se počasi polni. Za vremensko fronto še naprej od juga priteka nad naše kraje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše v krajih zahodno in južno od nas.