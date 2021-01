Cepivo AstraZenece in oxfordske univerze, ki se v Indiji trži pod imenom covishield, za indijsko in druga tržišča izdeluje največji proizvajalec cepiv na svetu, indijski Serum Institute, ki ima sedež v mestu Pune v zvezni državi Maharashtra.

Drugo odobreno cepivo je covaxin, ki ga je razvila indijska biotehnološka družba Bharat ob podpori Indijskega sveta za medicinske raziskave.

Indijski premier je v odzivu sporočil, da je odobritev prelomnica, ki bo okrepila prizadevanja v boju za državo brez koronavirusa. »Ponosni smo, da sta cepivi, ki sta dobili odobritev za nujno uporabo, narejeni v Indiji. To je dokaz odločnosti naše znanstvene skupnosti, da izpolni sanje o samozadostni Indiji, katere temelj sta skrb in sočutje do vseh,« je zapisal na twitterju.

V Indiji načrtujejo začetek množičnega cepljenja proti covidu-19 še v tem mesecu. Po programu cepljenja naj bi do začetka avgusta cepili 300 milijonov ljudi.

V državi z 1,35 milijarde prebivalci so do zdaj potrdili več kot deset milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo skoraj 150.000 ljudi.