Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Radlje ob Dravi, Vuhred, Brezno Podvelka, Muta in Vuzenica, ki so požar pogasili. S pomočjo delovnega stroja so razkrili ostrešje in še pogasili posamezna žarišča. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, še navaja center za obveščanje.

Župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik je na družbenem omrežju facebook zapisal, da je požar stanovalcem odnesel vse, kar so imeli, ter da jim je v imenu občine ponudil pomoč. Poleg gasilcev so po njegovih navedbah v intervenciji dodatno na cesti in z delovnim strojem sodelovali sodelavci javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprav, prav tako so na pomoč prizadetim priskočili sosedi.

Ocena škode še ni znana.