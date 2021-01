Na nekaterih smučiščih, denimo Golteh, so sicer organizirali testiranje s hitrimi testi. Drugod testiranj ne zagotavljajo. Tako je tudi na Mariborskem Pohorju in Arehu, kjer so smučišča ponovno odprli v soboto.

Kot so pojasnili v Marpromu, se zavedajo, da je negativen test, ki ni starejši od 24 ur, v tem trenutku ovira za smučarje, zato je obisk ob ponovnem odprtju smučišč na Pohorju manjši, kot bi bil sicer. V soboto so prodali okoli 120 vozovnic, nekaj pa je prišlo še imetnikov sezonskih smučarskih vozovnic.

»Vsak smučar, ne glede na to, katero vozovnico ima, mora poskrbeti, da ima s seboj negativen test,« so poudarili. Ob tem pa upajo, da se bo, kot so zagotovili pristojni, v ponedeljek začelo izvajati brezplačne teste v vseh občinah po Sloveniji, v večjih tudi na več različnih mestih. Pričakujejo, da bo potem na Pohorje prišlo večje število obiskovalcev kot ob sobotnem odprtju smučišč.