Zemeljski plaz je v sredo zjutraj zasul kraj Ask približno 40 kilometrov severovzhodno od Osla. Plaz, ki se razteza na območju, velikem 800 krat 350 metrov, je porušil več deset hiš in drugih poslopij, še več drugih pa je bilo močno poškodovanih. Domove je moralo zapustiti okoli 1000 ljudi.

Najmanj deset ljudi je utrpelo poškodbe. Preden so v petek našli prvo smrtno žrtev, so poročali o skupno desetih pogrešanih, med katerimi sta dva otroka.

Tako kot v petek policija tudi danes ni razkrila podrobnosti o preminulih. Je pa vodja policijske enote na območju Roy Alkvist poudaril, da se nadaljuje iskanje pogrešanih in da še vedno upajo, da jih bodo našli žive, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iskanje pogrešanih poleg zimskega vremena otežujejo predvsem nestabilna tla. Dolgo so bila tako nestabilna, da na kraj nesreče sploh niso mogli peš. To so lahko storili šele v petek, pred tem pa so preživele iskali zgolj s helikopterji in droni.