Zabava se je v vasi Llinas del Valles, približno 30 kilometrov severovzhodno od Barcelone začela na silvestrovo. Na vrhuncu dogajanja naj bi bilo po navedbah prič prisotnih okoli tisoč ljudi. Pred prizoriščem naj bi bilo parkiranih okoli 200 vozil, tudi s tujimi registrskimi oznakami.

Posnetki iz skladišča še pred prihodom policije, ki jih je pridobila francoska tiskovna agencija AFP, prikazujejo veliko množico ljudi, ki plešejo brez vsakršne razdalje in brez mask.

Okrepljene policijske enote so na območju posredovale po klicih okoliških prebivalcev. Ko so vstopili v skladišče, je med njimi in udeleženci prišlo do prerivanja.

Kot je danes sporočila policija, so tri organizatorje pridržali, v naslednjih urah pa naj bi stopili pred sodnika. Grozila naj bi jim kazen v višini do 600.000 evrov. Napovedali so ukrepanje proti vsem udeležencem. Kazen za udeležbo na tovrstnem dogodku se začne pri 3000 evrih.

Kot večina drugih držav se tudi Španija trudi zajeziti širjenje novega koronavirusa, kar s sabo prinaša prepoved množičnih zbiranj, obvezno uporabo mask in ohranjanje medsebojne razdalje.

Španija je v Evropi ena od držav, ki jo je pandemija covida-19 najhuje prizadela. Skupno so doslej našteli približno 1,9 milijona potrjenih primerov in nekaj več kot 50.000 smrtnih žrtev.

Podobna večdnevna zabava z več kot 2000 udeleženci se je ob prehodu v novo leto odvila tudi v bližini francoskega Rennesa.