Na avstrijskem Koroškem je zaradi snega zaprt prelaz Plöcken, ki povezuje Avstrijo in Italijo, na drugem prelazu Mokrine pa so obvezne snežne verige.

V Italiji imajo največ težav v Lombardiji, Piemontu in Liguriji, kjer so morali gasilci večkrat na teren. Več prelazov na območju doline Valtellina je zaprtih. Italijanska policija in civilna zaščita pozivata k previdnosti in naj ljudje ostanejo doma, če je to možno.

V Benetkah pa so zaradi nevarnosti poplav znova aktivirali protipoplavni sistem Mose, ki preprečuje, da visoka voda doseže središče zgodovinskega mesta.