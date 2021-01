V Izraelu imajo stopnjo cepljenja 11,55 odmerka na 100 ljudi, sledi Bahrajn s 3,49 in Velika Britanija z 1,47, povzema britanski BBC.

Po svetu so do sedaj uporabili že skoraj deset milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19. Za večino cepiv proti covidu-19, ki so trenutno v uporabi po svetu, mora oseba prejeti dva odmerka, da je zaščita učinkovita. Med obema cepljenjema mora biti več kot teden dni.

Po absolutnem številu izdanih odmerkov cepiva je na prvem mestu Kitajska, kjer so do 31. decembra izdali 4,5 milijona odmerkov. Sledijo ZDA, kjer so do 30. decembra izdali 2,79 milijona odmerkov. Kljub temu je država daleč od cilja 20 milijonov cepljenih ljudi do konca leta 2020, kot je to napovedovala administracija Donalda Trumpa.

Države so večinoma začele cepiti proti covidu-19 v decembru. Tako je bilo tudi v Izraelu, kjer so začeli cepljenje 19. decembra, dnevno pa cepijo okoli 150.000 ljudi. Prednost pri cepljenju proti covidu-19 imajo starejši od 60 let, zdravstveni delavci in ranljive osebe. V okviru strategije cepljenja stopijo v stik z vsakim, ki je na vrsti za odmerek.