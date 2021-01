Novoletna zabava v skladišču v kraju Lieuron se je začela v četrtek, končala pa se je šele danes. Obiskovalci so prišli iz vseh delov Francije, med njimi pa so bili tudi Španci in Britanci, je sporočila policija.

Ko je policija v četrtek skušala prekiniti dogodek, ki ni bil v skladu z ukrepi za zajezitev covida-19, je prišlo do spopadov med obiskovalci in policijo. Med drugim so zažgali eno vozilo ter v policijo metali steklenice in kamenje.

Zaradi dogodka je francoski notranji minister Gerald Darmanin v petek sklical krizni sestanek. Ukazal je, da mora policija zablokirati vse izhode za avtomobile.

V petek je policija tako onemogočila prihod novih rejverjev, ni pa jim uspelo razgnati prisotnih. "Ni bilo nasilnega posredovanja," so sporočile lokalne oblasti.

Policiji ni uspelo razgnati udeležencev.

Na prizorišču je do danes ostalo še nekaj sto rejverjev, ki počasi zapuščajo območje. Pri tem jih nadzoruje policija, ki deli opozorila in globe. Doslej so jih izrekli že vel kot 1000. Darmanin je tvitnil, da potekajo tudi postopki proti organizatorjem.

Eden od rejverjev je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da so na dogodku le redki upoštevali socialno distanco. Več ljudi je spalo kar v svojih vozilih, nato pa se vrnilo na plesišče, je poročal francoski Le Monde. Eden od udeležencev je dodal, da je zabava dobro organizirana, saj so v skladišču tudi stojnice s hrano.

Nekateri udeleženci so načrtovali, da bodo ostali na zabavi do nedelje, drugi celo do torka.

Francija je pred novim letom uvedla stroga pravila s policijsko uro med 20. in 6. uro. Po celi državi je bilo na terenu več kot 100.000 policistov, ki so nadzorovali policijsko uro in posredovali proti nezakonitim zabavam.