Številne države EU se pritožujejo nad omejenimi količinami cepiva proti covidu-19, saj da je tega premalo. Evropska komisija si je za vseh 27 držav članic v nabavni pogodbi zagotovila do 300 milijonov odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, potekajo pa pogovori o dodatnih količinah.

»Zaradi trenutno visokega števila okužb je hitra oskrba s cepivi zelo pomembna,« je poudaril Sahin. Pojasnil je, da trenutno sodelujejo z EU, da bi razširili svoje proizvodne kapacitete, s tem pa omogočili dodatne odmerke cepiva.

Podrobnosti pri BioNTechu niso želeli razkriti, pogovori o zmogljivostih potekajo tudi med BioNTechom in Pfizerjem. Tiskovna predstavnica Evropske komisije pa je odgovorila, da so pogovori o dodatni nabavi v zelo naprednem stanju.

Sahin je za nemški tednik še povedal, da trenutno iščejo partnerje. Težava je tudi, da po svetu ne stojijo kar tako prazne specializirane tovarne, ki bi lahko z danes na jutri začele proizvajati cepivo v zadostnih količinah. »Konec januarja bomo vedeli več, ali in koliko dodatnega cepiva lahko proizvedemo,« je dodal.

Evropska komisija ima sicer pogodbe o naročilu cepiva sklenjene tudi z drugimi podjetji, skupno si je EU rezervirala dve milijardi odmerkov cepiv za okoli 450 milijonov državljanov EU. Je pa cepivo Pfizerja in BioNTecha trenutno edino z dovoljenjem za uporabo v EU. Predvidoma 6. januarja bo Evropska agencija za zdravila (Ema) odločala še o cepivu Moderne.

Sahin je bil na tem področju kritičen do EU, saj da je dala z več naročili pri različnih proizvajalcih lažen vtis, da bodo hitro in kmalu odobrili več različnih cepiv, ki bodo nato na voljo državljanov. EU pa ni tako hitra ali neposredna kot nekatere druge države, je o postopku odobritve cepiv povedal Sahin.

»Obstajala je domneva, da bo več podjetij razvilo cepivo. Očitno vlada vtis, da bomo dobili dovolj, ni tako hudo in imamo vse pod nadzorom. To me je zelo čudilo,« je dodal o strategiji EU.

V dodatnem odzivu za dpa je Sahin še pojasnil, da je načeloma strategija EU smiselna, da razprši dobavo na več proizvajalcev. »Naš skupni interes je, da ljudi, ki si to želijo, oskrbimo s cepivi,« je dodal.