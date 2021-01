V ZDA število okuženih s koronavirusom preseglo 20 milijonov

ZDA so prvi novoletni dan zaznamovale s črnim mejnikom, saj so v državi od začetka epidemije potrdili več kot 20 milijonov okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so potrdili še več kot 160.000 novih okužb, je razvidno iz podatkov univerze Johnsa Hopkinsa.