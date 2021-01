V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Vremenska fronta bo popoldne prešla Slovenijo. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bodo padavine v krajih zahodno od nas okrepile in širile proti vzhodu. Na območju Alp bo snežilo do dolin. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše v krajih zahodno in južno od nas.