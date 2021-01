Potres z magnitudo 6,3, ki je mel epicenter v bližini mesta Petrinja, je umrlo sedem ljudi. Najmlajša žrtev, deklica, na katero se je v Petrinji zrušila stena, je imela 12 lat. Pet ljudi je umrlo v vasi Majske Poljane v bližini Gline. Tamkajšnja najmlajša žrtev je bil 20-letni fant.

Preberite reportažo naše ekipe: Reportaža iz epicentra: Popotresni sunki v srhljivi tišini teme

Močan potres je bilo čutiti daleč naokoli, tresenje tal so zaznali celo na Češkem. Tresenje tal je vznemirilo Slovence po vsej državi, marsikje so ljudje v strahu tekli ven iz stavb.

Podatki o materialni škodi, ki je nastala v potresu, še niso dokončni, je pa jasno, da bo sanacija trajala več let. O velikanski materialni škodi poročajo predvsem iz Petrinje, kjer je uničeno mestno središča in iz Siska, kjer je hude poškodbe utrpela tamkajšnja bolnišnica. Doslej so prebivalci prizadetih območij prijavili škodo na več kot 4000 objektih, najmanj 200 pa je takšnih, ki jih ne bo mogoče obnoviti.

Številni ljudje so v potresu ostali brez vsega. Oblasti so jih zasilno namestile v razne sprejemne centre, mnogi so nastanjeni v vojašnici v Petrinji. Pomoč prihaja z vseh koncev Evrope, med prvimi pa se je odzvala Slovenija, od koder je proti Petrinji že v sredo krenilo več konvojev z najnujnejšimi potrebščinami za prizadeto prebivalstvo.