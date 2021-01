Kitajska, ki jo je izbruh pandemije prizadel najprej, se je hitro odzvala in s strogimi ukrepi uspela zajeziti širjenje novega koronavirusa v drugem valu. To pa ni uspelo evropskim državam, ki so morale znova ugasniti javno življenje in zaustaviti vsaj del gospodarske dejavnosti.

Kitajska se je tako kot edino večje svetovno gospodarstvo v letu 2020 uspela izogniti recesiji, raziskavo povzemajo tuji mediji.

Največje svetovno gospodarstvo se medtem sooča z velikimi težavami; v državi je umrlo že več kot 300.000 ljudi s covidom-19. Tudi po okrevanju pa bo ameriška gospodarska rast počasnejša od kitajske.

Ob tem so avtorji raziskave izpostavili, da kitajskemu gospodarstvu poleg državnih ukrepov pomaga tudi bolj odprta ekonomska politika, predvsem na tehnološkem področju.

V tretjem četrtletju leta 2020 je kitajsko gospodarstvo v medletni primerjavi zabeležilo 4,9-odstotno rast. Ta je sledila 3,2-odstotni rasti v drugem četrtletju in je bila blizu stopnjam pred pandemijo.

Ameriško gospodarstvo je medtem v tretjem četrtletju na letno prilagojeni ravni doseglo 33,4-odstotno rast BDP, medtem ko je prva ocena govorila o 33,1-odstotni rasti. V drugem četrtletju je zaradi pandemije padec BDP dosegel rekordnih 31,4 odstotka.