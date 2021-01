Olimpijske igre se bodo v Tokiu začele 23. julija, paraolimpijske bodo sledile mesec dni za tem. A pozitivni primeri koronavirusa so v zadnjih dneh na Japonskem skokovito narasli, v Tokiu prvič poročajo o več kot tisoč novih okužbah na dan. A ne glede na to je Suga zatrdil, da bodo »olimpijske igre potekale to poletje in bodo povsem varne za vse udeležence«. »Služile bodo kot simbol globalne solidarnosti,« je dejal Suga.

Japonska ima te dni primere nove različice virusa sars-cov-2, ki so ga prvič odkrili v Veliki Britaniji, guvernerka Tokia Yuriko Koike pa je opozorila, da lahko število novih okužb vsak čas »eksplodira«, še piše BBC.

Stroški organizacije iger so zaradi varnostnih zahtev, ki so nujne ob koronski krizi, od lanskega leta narasli za 2,3 milijarde evrov, kar kaže, da bodo tokijske igre s skupno 13 milijardami evrov najdražje poletne igre v zgodovini olimpizma.

Anketa nacionalne televizije NHK med prebivalstvom je sicer pokazala, da večina Japoncev nasprotuje olimpijskim igram to leto, pri čemer je najbolj naklonjena še eni preložitvi ali kar odpovedi športnega dogodka.