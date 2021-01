Fortejeva je ocenila, da »tako močni, kot bomo v tej cepilni akciji, tako uspešni bomo tudi pri premagovanju te krize«. »Treba je doseči, da je najprej med zdravstvenimi delavci in nato med ostalo infrastrukturo čim večja precepljenost, da smo mi tudi vzor in zgled preostali populaciji, da je to cepivo varno, da je potrebno, da bo država začela normalno funkcionirati,« je poudarila.

Pristavila je, da ob cepljenju proti covidu-19, »ki mora steči in pri katerem morajo doseči 60- do 70-odstotno precepljenost v celotni slovenski populaciji«, ljudje ne smejo pozabiti oz. zanemariti temeljnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.

Opozorila je tudi, da sta se država in ministrstvo za zdravje odločila, da načrtujejo ob dobrem odzivu pri izvajanju hitrih antigenskih testov v določenih regijah v prvih dneh novega leta vzpostaviti stalno čim bolj razpršeno hitro testiranje pri vseh možnih zdravstvenih izvajalcih.

Tako bo dostopnost do tega brezplačnega hitrega testiranja omogočena čim širši populaciji, hkrati pa lahko s tem zajamejo in izločijo pozitivne posameznike in posledično zajezijo širjenje novega koronavirusa. Za dosego navedenega so sicer pred novoletnimi prazniki izdelali mrežo delovanja in z njo seznanili vse zdravstvene domove. Znano je tudi, kje je moč dobiti teste, teh pa je na voljo dovolj, je pojasnila sekretarka.

Gre za strategijo, ki jo bodo zasledovali januarja oz. med potekom cepljenja proti covidu-19, je med drugim še dejala Fortejeva.