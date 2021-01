V zadnjem dnevu so opravili več kot 157.500 testiranj na novi koronavirus, delež pozitivnih je bil 14,1 odstotka.

V italijanskih bolnišnicah se po današnjih podatkih ministrstva za zdravje zdravi več kot 23.100 covidnih bolnikov, med njimi jih je več kot 2500 na oddelkih za intenzivno nego.

Italija je med evropskimi državami, ki jih je pandemija covida-19 najhuje prizadela. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so doslej potrdili več kot 2,1 milijona okužb z novim koronavirusom, covid-19 je zahteval več kot 74.600 življenj.

V nekaterih francoskih departmajih od sobote daljša policijska ura

V nekaterih francoskih departmajih se bo od sobote policijska ura, katere namen je zajeziti širjenje novega koronavirusa, začenjala že ob 18. uri namesto ob 20., je danes odločila francoska vlada.

Med 15 departmaji, v katerih bodo podaljšali policijsko uro, je tudi Alpes-Maritimes na jugovzhodu države, kjer leži Nica. Druga območja z zaostrenimi ukrepi pa so na vzhodu države. Pariz se je zaostritvi zaenkrat izognil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Seznam departmajev, kjer bo policijska ura veljala od 18. do 6. ure, bodo pregledali enkrat na teden. Francija je sicer razdeljena na 101 departma.

»Virus se še naprej širi po Franciji (...), vendar pa so razlike med območji, »je ob napovedi podaljšanja nočne omejitve gibanja povedal tiskovni predstavnik francoske vlade Gabriel Attal. Ukrep so zahtevali župani, ki so vse bolj zaskrbljeni zaradi preobremenjenosti lokalnih zdravstvenih sistemov ob naraščajočem številu novih primerov okužbe z novim koronavirusom.

Attal je potrdil še, da se gledališča, kinodvorane in koncertne dvorane ne bodo mogli odpreti 7. januarja, kot so načrtovali.

Je pa branil kampanjo cepljenja proti covidu-19 v Franciji, kjer so po podatkih TF1 cepili zgolj 332 ljudi. V Nemčiji pa so jih že 130.000. Tiskovni predstavnik vlade je poudaril, da so francoske oblasti osredotočene na cepljenje v domovih za ostarele, kar zahteva več časa.

V državi so sicer v četrtek poročali o skoraj 20.000 novih primerih okužbe, to je precej več od 5000 novih okužb na dan, kar je cilj vlade. Doslej je covid-19 v Franciji zahteval 64.632 smrtnih žrtev.