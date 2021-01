Branilec zmage na novoletni turneji Dawid Kubacki je dobil drugo tekmo letošnje turneje štirih skakalnic. Poljak je do zmage prišel po zaslugi izjemnega drugega skoka, ko je skočil kar 144 metrov in postavil nov rekord skakalnice. Drugi je bil najboljši skakalec v svetovnem pokalu Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je prevzel vodstvo v seštevku skokov za novoletno turnejo. Norvežanu za vratnik diha Karl Geiger, ki je bil danes peti, tretji je Kamil Stoch, ki je bil danes četrti. Izjemno formo Poljakov je potrdil Piotr Zyla, ki je bil na današnji tekmi tretji. Najboljši Slovenec je bil pričakovano Anže Lanišek, ki je v tem trenutku v izjemni formi. Žal pa mu je doskok že drugič na tej novoletni tekmi odnesel vrhunsko uvrstitev.

Lanišek znova z napako pri doskoku

Čast prvega skoka v novem letu za slovensko reprezentanco je pripadla Boru Pavlovčiču, ki je v paru izzval reprezentančnega kolega Petra Prevca. Pavlovčič je skočil 118 metrov, kar je bilo premalo tudi za uvrstitev v finale skozi srečnih poražencev. Najstarejši Prevc je skočil veliko bolje in pristal pri 129,5 metrih, kar je zadoščalo za 16. mesto po prvi seriji. Uspešen v svojem paru je bil tudi Cene Prevc, ki je premagal Vladimirja Zografskega. C. Prevc je bil sicer pol metra krajši od Bulgara, a je imel slabše razmere v zraku in je tako zbral več točk. Po polovici je bil na 28. mestu. Do naslednjega slovenskega finalista je bilo potrebno počakati povsem do konca serije, ko je nastopil Anže Lanišek. Domen Prevc in Žiga Jelar sta bila pred tem prekratka za finale. Lanišek je prikazal izjemen skok, čeprav je pred svojim skokom moral enkrat zapustiti zaletno mesto. Skočil je 138 metrov, a je bil po prvi seriji zgolj na 17. mestu. Pri vožnji v iztek se mu je namreč pripetila podobna napaka kot v Oberstdorfu, le da je tokrat tudi podrsal z rokami po snegu in zato prejel zelo nizke ocene. Najboljši po prvi seriji je bil Norvežan Halvor Egner Granerud.

C. Prevc je v drugo skočil 123 metrov in prvo tekmo v letu 2021 zaključil na 29. mestu. Lanišek je v drugi seriji potrdil izjemno formo. Tokrat je skočil 135 metrov in bil brez napake pri doskoku. Prejel je lepe ocene in se povzpel na 12. mesto. Izjemen skok je uspel tudi P. Prevcu, ki je skočil še štiri metre dlje kot Lanišek. Tudi on pa ni storil telemarka in je tako zaostal za Žabo, kakor kličejo Laniška, za štiri desetinke točke. To je pomenilo, da je tekmovanje končal na 13. mestu.