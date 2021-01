V Ljubljani tretjina reševalnih prevozov v najdaljši noči zaradi poslabšanja covidne bolezni

V urgentnem centru ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) so v najdaljši noči v letu na kirurški in internistični urgenci skupno obravnavali 230 bolnikov, od tega so jih na zdravljenje sprejeli 48. Reševalci pa so imeli kar tretjino reševalnih prevozov zaradi poslabšanja covidne bolezni, so povedali v današnji izjavi za medije.