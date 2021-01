Po pisanju časnika Dnevni Avaz se je tragedija zgodila v eni od vikend hišic v naravnem parku Blidinje v zahodni Hercegovini blizu meje s Hrvaško. Spletni portal kilx.ba pa poroča, da so umrli dijaki četrtega letnika srednje šole in študenti. V hiši so mladi iz Posušja in kraja Rakitna praznovali novo leto. Časnik Oslobođenje ob tem piše, da je bilo v hiši deset mladih. Dva med njimi sta tragedijo preživela, a je njuno stanje zaradi zastrupitve s plinom resno. Na prizorišču tragedije so policisti, tožilec in drugi, ki opravljajo ogled kraja in ugotavljajo vzroke nesreče.