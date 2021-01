Na prvi dan novega leta prihaja novica o slovesu Dušana Jovanovića. Režiserja, dramatika, esejista, lucidnega kolumnista ter med drugim tudi predsednika Prešernovega sklada (2005-2008). Jovanović se je Emiliji in Ljubomirju Jovanoviću rodil pred začetkom druge svetovne vojne oktobra 1939 v Beogradu. Z očetom se je leta 1951 preselil v Ljubljano, kjer je na Filozofski fakulteti diplomiral iz angleščine in francoščine. Zatem je študiral režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Konec šestdesetih let je bil eden od ustanoviteljev (in direktor) Gledališča Pupilije Ferkeverk, prav tako v začetku sedemdesetih soustanovitelj in direktor Eksperimentalnega gledališča Glej, konec sedemdesetih pa do srede osemdesetih pa je zasedal položaj umetniškega vodje Slovenskega mladinskega gledališča. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je postal docent leta 1989, kjer je predaval režijo.

Za svoje dramsko in režijsko delo je bil večkrat nagrajen, med drugim s sedmimi Borštnikovimi nagradami za najboljšo režijo in štirimi Borštnikovimi nagradami za najboljšo uprizoritev v celoti. Je trikratni prejemnik Grumove nagrade in posebne nagrade žirije na Bitefu (1972), pa tudi dobitnik velike Prešernove nagrade (1990) in Rožančeve nagrade (2008). Leta 2009 je prejel zlati red za zasluge za ustvarjalni opus in bogatitev slovenske kulture, zlasti gledališča.

Konec devetdesetih let se je uveljavil tudi kot pisec kolumn, hkrati pa se je posvečal najrazličnejšim gledališkim projektom. Leta 2018 se je v intervjuju za MMC ozrl nazaj na svoja leta, med drugim je spregovoril o študentskem gibanju konec šestdesetih, o tem, da je ludist in o tem, da bo domišljija umrla zadnja: »Mislim, da je kreativnost pravzaprav lastnost živih ljudi, se pravi, ljudi, ki hočejo živeti in ki dajejo življenju prednost pred vsem drugim,« je povedal. Hkrati pa dal jasno vedeti, kako pronicljiv mislec je vseskozi bil. Družbeni kritik brez dlake na jeziku. »Veliko stvari se je premaknilo na dobro. Je pa res, da ne vem, kako in po kakšni logiki se te gnide, ti prasci množijo? Ali je to tista partenogeneza, ko se celice same reproducirajo? Mislim, da toliko barab, kot jih živi danes med nami, v Sloveniji nikoli ni bilo,« je razmišljal pred dobrima dvema letoma. Istega leta, kot je nastal intervju, je sicer izšla tudi njegova knjiga z naslovom Na stara leta sem vzljubil svojo mamo, svojstvena žanrska mešanica eseja, avtobiografije in memoarjev, v kateri je pisal o umetniških kolegih, pa o svetovnih kulturnih in političnih ikonah ter ob tem izjemno iskreno razodel tudi svoje življenje. Iz prvega zakona z Vido Zei je imel sicer sina Saša Jovanovića, kasneje se je poročil z igralko Mileno Zupančič, s katero je dobil hčer Mašo Jovanović.