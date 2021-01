Zadnji dan v letu 2020 je bilo v Sloveniji po podatkih Sledilnika za covid-19 opravljenih 4073 PCR testov, s katerimi so potrdili 1437 okužb, kar torej pomeni, da je bilo pozitivnih 35,3 odstotka testiranih. Opravili so tudi 4841 hitrih testov in potrdili nadaljnjih 315 novih okužb. Skupaj je bilo torej opravljenih 8914 testov. V bolnišnicah je bilo hospitaliziranih 1110 ljudi, od tega na intenzivni enoti 189, je sporočila vlada. V četrtek je umrlo še 31 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije skupno že 2.697 ljudi.