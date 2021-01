Wall je v novo sredino prišel iz Washingtona v zameno za Russella Westbrooka in je na parket najmočnejše košarkarske lige na svetu stopil prvič po 735 dnevih in po poškodbi leve roke. Za Houston sta pred 3200 gledalci na tribunah domače dvorane v Teksasu ponovno zaigrala tudi DeMarcus Cousins (8 točk) in Eric Gordon (17). Dvoboj je odločil zvezdnik Harden z dvema prostima metoma, 33 točkam pa je dodal še osem podaj in šest skokov.

Gostje bi lahko zmagali, a so v zadnjih sekundah nato zgrešili dva meta za tri točke, priložnost za četrto slavje v sezoni bodo imeli ponovno na naslednji tekmi z istim tekmecem v Houstonu v noči na nedeljo po slovenskem času. Večer prej bosta igrala "slovenski" ekipi Dallas Mavericks in Miami Heat Luke Dončića in Gorana Dragića.

Po sinočnjih tekmah v NBA ni več neporažene ekipe, Orlando Magic so doma po štirih zmagah v nizu tokrat s 92:116 izgubili z ekipo Philadelphio 76ers, ki je nanizala 15 trojk. Joel Embiid je igral le tri četrtine in zbral 21 točk ter devet skokov, Seth Curry 21 točk, eno manj pa ob devetih skokih Tobias Harris. Na drugi strani je bil najbolj učinkovit Črnogorec Nikola Vučević z dvojnim dvojčkom (19 točk, 10 skokov).

Toronto Raptors so prišli do prve zmage, New York Knicks so klonili s 100:83. Fred VanVleet je končal dvoboj s 25 točkami, Kyle Lowry pa z 20. Tako je v ligi poleg tokrat prostega moštva Detroit Pistons edina brez zmage ekipa Washington Wizards, ki je v ameriški prestolnici s Chicago Bulls izgubila s 130:133 za peti poraz v sezoni. Košarkarji Oklahome City Thunder so doma klonili proti New Orleans Pelicans z 80:113, Utah Jazz pa v dvoboju s Phoenix Suns s 95:106. V svoji dvoranah so slavili igralci Indiana Pacers proti Cleveland Cavaliers (119:99).