Pet minut za Postojno so prvič letos pestovali tudi v Slovenj Gradcu, kjer se je prav tako rodil deček, težak 3560 gramov. Minuto za njim pa je v Brežicah prišla na svet deklica, težka 3350 gramov. V Postojni je bil tudi zadnji otrok v lanskem letu deček, ki se je rodil v četrtek ob 22.09, v Slovenj Gradcu so kot zadnjega lani v četrtek ob 16.32 prav tako povili dečka, težkega 4490 gramov, v Brežicah pa že v sredo ob 8.39 dečka, težkega 3810 gramov.

Deček je bil tudi prvi otrok letos v ljubljanski porodnišnici. Rodil se je ob 1.46, tehtal pa je 3080 gramov. Minuto za njim je na svet privekala še prva deklica v Ljubljani letos, težka 3500 gramov. Tudi zadnji otrok, ki se je pri njih rodil lani, je bila deklica. Rodila se je 29 minut pred novim letom, tehtala pa je 3320 gramov. Dežurni zdravnik porodnišnice bo danes predvidoma ob 11.30 dal tudi izjavo za medije.

V Mariboru se je prva letos ob 3.56 rodila deklica, težka 3440 gramov, ob 4.04 pa ji je sledil 2720 gramov težak deček. Tudi zadnji otrok v lanskem letu je bila deklica, rodila pa se je v četrtek ob 20.03. V Celju se je danes prvi ob 5.59 rodil deček, težak 3350 gramov. V lanskem letu pa je bila zadnja deklica, rojena v četrtek ob 11.48.

Tudi v Novem mestu je bil prvi letošnji otrok deček, rojen ob 6.40 in težak 3600 gramov. Kot zadnja lani pa se je pri njih v četrtek ob 12.01 rodila 3540 gramov težka deklica. Prva otroka, ki sta na svet prijokala letos v porodnišnici v Kranju, sta bili deklici, rojeni ob 7.32 in 7.34. Prav tako je bila deklica zadnja, ki se je tam rodila v lanskem letu, in sicer 21 minut pred začetkom novega leta.

Na Jesenicah danes še ni bilo rojstva, v četrtek pa se je kot zadnja v starem letu ob 19.29 rodila 3750 gramov težka deklica. Tudi na Primorskem se je zadnja v lanskem letu v četrtek ob 4.49 v Izoli rodila deklica, medtem ko so v Šempetru pri Novi Gorici kot zadnjega v starem letu še v sredo povili dečka. V novem letu pa niti v Izoli niti v Šempetru še niso zibali. Prav tako se danes še ni rodil noben otrok v porodnišnici v Trbovljah, zadnji v starem letu pa je bil v četrtek ob 13.10 deček.