#foto Prazna Ljubljana pričakala leto 2021

Ker je tudi na Silvestrovo veljala policijska ura, je Ljubljana v leto 2021 vstopila brez zabav na prostem in brez ognjemeta. Ulice so samevale ves večer, v središču mesta sta jih čuvala dva policista in ena policistka, ki so mirno noč nadzorovali iz avtomobila, parkiranega na stičišču Slovenske in Čopove ulice.