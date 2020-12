»To je izjemen trenutek za to državo,« je povedal Johnson. »Svojo svobodo imamo v svojih rokah in od nas je odvisno, da naredimo iz nje največ, kar se da,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Spregovoril je tudi o pandemiji covida-19, v kateri Združeno kraljestvo čaka še »težek boj«. A upanje po njegovih besedah dajejo cepiva proti tej bolezni.

Napovedal je, da bo njegova država sodelovala s partnerji po svetu, saj bo v prihodnjem letu vodila skupino G7 in podnebno konferenco COP26.

Pozval je tudi k enotnosti med britanskimi enotami Anglijo, Škotsko, Severno Irsko in Walesom, ki jih je brexit močno razdelil, navaja AFP.

Potem ko je Združeno kraljestvo konec januarja letos po 47 letih članstva izstopilo iz Evropske unije, bo opolnoči zapustilo še evropski enotni trg in carinsko unijo. Veljati bo začel sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki ureja njune prihodnje odnose in prinaša številne spremembe tako za državljane kot podjetja.