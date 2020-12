Po Janševih besedah je bilo letošnje leto izredno delavno in intenzivno. »Obiski so namenjeni temu, da preverimo, kje so še potrebne rezerve, ter podpori tistim, ki so v prvih bojnih črtah,« je dejal premier ob robu obiska Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, kjer se je srečal z današnjim dežurnim zdravstvenim osebjem in vodstvom bolnišnice.

Ob tem je ponovil, da je pred nami še nekaj zahtevnih tednov. »To moramo zdržati. Pomlad je vse bližje, z njo pa tudi zmaga nad epidemijo. Vsi si najbolj želimo povratek k normalnemu življenju, ki smo ga poznali še v začetku letošnjega leta,« je dodal.

Janša prosi vse prebivalce, naj karseda omejijo stike. Od ponedeljka naprej bo možno prostovoljno in brezplačno testiranje v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. »V prihodnjih tednih moramo biti zaradi bolj intenzivnega druženja v božično-novoletnem času pripravljeni na dodatno povečanje bolnikov. Celotna Evropa je v pričakovanju delnega povečanja okužb,« je še dejal.