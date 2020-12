Pevka Aleksandra Ilijevski se bo predstavila s pesmijo Pusti me, pevec Balladero s skladbo Marelice, Gregor Ravnik pa bo zapel Še ko te ni, te imam. Skladba Lee Sirk nosi naslov Zgodba za dva, glasbenega dua Okustični Še bolj prav, pevke Raiven pa Volkovi.

Rok Ferengja bo zapel pesem Pomladni večer, Tomaž Hostnik Če imel bi moč, Uroš Buh pa Blizu. Veronika Kumar se bo predstavila s skladbo Solzam, skupina Vudlenderji s pesmijo Podaril si mi svoje srce, Žiga Rustja pa s skladbo Ko padeš.

Strokovno komisijo so sestavljali zmagovalka Popevke 2019 Eva Hren, glasbenik in producent Martin Štibernik, glasbeni producent Rok Lopatič, glasbena urednica Alja Kramar, vodja službe ZKP RTV Slovenija Mojca Menart ter urednik oddaj Aleksander Radić, ki je nosilec projekta Popevka.

Podelili bodo šest nagrad. Pet nagrad bo podelila strokovna žirija, in sicer veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti, nagrado za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado za najboljšo priredbo in nagrado za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca. Skladba, ki bo prejela največje število glasov po telefonskem glasovanju, pa bo prejela veliko nagrado občinstva in postala popevka leta 2021, so sporočili iz RTV Slovenija.

Lani sta na Popevki navdušili Eva Hren in Ana Soklič. Gledalci so s telefonskim glasovanjem za Popevko 2019 izbrali Šesti čut v izvedbi Eve Hren na glasbo, besedilo in v aranžmaju Žige Pirnata, strokovna žirija pa je za najboljšo skladbo v celoti razglasila Temni svet v izvedbi Ane Soklič. Glasbo in besedilo je prispeval Matevž Šalehar - Hamo, za aranžma pa je poskrbel Pirnat.