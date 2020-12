Tudi na drugi postojanki turneje ne gre povsem brez zapletov. Na jutrišnji tekmi ne bo nastopil Norvežan Marius Lindvik, ki je kvalifikacije izpustil zaradi hudega granoloma. Norvežan je bil v Oberstdorfu tretji in je sedaj izgubil vse možnosti v boju za zlatega orla.

Slovenci uspešni

V slovenskem taboru do sedaj odlično skrbijo za svoje zdravje in nimajo težav. Vsi so so uspešno prestali nov test na koronavirus in so se lahko mirno osredotočili na svoje nastope.

Dobro formo so kazali že v obeh serijah za trening, nato pa to potrdili tudi v kvalifikacijah. Pričakovano je bil najboljši Anže Lanišek, ki je skočil 139 metrov in naredil izjemen doskok. Bil je drugi najdaljši, a Norvežan Halvor Egner Granerud je za 4 metre daljši skok prejel slabše ocene in Lanišek je dobil kvalifikacije.

Med nosilci v paru bo jutri tudi Peter Prevc, ki je bil danes 21. Njegov nasprotnik v prvi seriji pa bo reprezentančni kolega Bor Pavlovčič, ki je bil danes 30. V vlogi izzivalca bodo tudi Cene Prevc, danes 35., Žiga Jelar (36.) in Domen Prevc (42.). Vsi trije pa so tudi danes na treningu pokazali, da so sposobni še boljših skokov in bodo jutri na tekmi zelo neugodni tekmeci za svoje nasprotnike.