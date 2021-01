Borut Pahor o tem, da ni nič narobe, če se Slovenija bolj intenzivno povezuje z državami Višegrajske skupine

»Še vedno mislim, da ni nič narobe, če se Slovenija povezuje, morda tudi bolj intenzivno, z državami Višegrajske skupine, navsezadnje sem bil jaz tisti, ki je vedno poudarjal pomen štirih držav Višegrada. Vendar pa mislim, da moramo glede naše identitete v evropskem in svetovnem prostoru ostati tista država, ki poleg sodelovanja z Višegradom želi ohraniti tudi sijajno sodelovanje s Sredozemljem, ki želi ohraniti vse druge dimenzije svojega geopolitičnega statusa. Predvsem pa želi biti skupaj s Francijo in Nemčijo kot dvema poglavitnima silama združene Evrope pri najpomembnejših odločitvah in ne storiti ničesar, kar bi lahko delilo to Evropo.«