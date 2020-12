Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na današnji novinarski konferenci povedala, da se bodo otroci s posebnimi potrebami vrnili v šole s prilagojenim programom v torek, 5. januarja, prva triada pa, da zaenkrat ostaja doma. »Učenci v osnovnih šolah s posebnimi potrebami in v zavodih bodo šli ponovno v šole in zavode 5. januarja. Dan pred tem se bodo njihovi učitelji in zaposleni preventivno testirali. Vsi skupaj, vlada, zaposleni, vodstva vrtcev in šol, učenci, njihovi starši in stroka, bomo naredili vse, da se bodo otroci, dijaki in učenci v šole in vrtce vrnili čim hitreje, varno in trajno, da se bodo pri tem spoštovala priporočila NIJZ in pedagoške stroke in da bomo prvi korak za učence prve triade osnovne šole in vrtce naredili že 11. januarja,« je pojasnila. O takšnem scenariju sicer pišemo danes v Dnevniku. Na kasnejše vprašanje glede testiranja otrok in učencev pa je Kustec odgovorila, da ni obvezno, niti ni predvideno. In dodala: »Vsekakor pa bo v primeru, da bi starši to želeli, zagotovljeno in se bodo lahko tudi otroci testirali.« Protokol glede testiranja učiteljev pa bo po njenih besedah še(le) narejen.

»Verjemite mi, da mi je neskončno hudo. Verjemite mi, da sem žalostna še bolj kot vi. Verjemite mi, prosim, tudi tisti, ki ne verjamete,« smo danes v različnih izvedbah slišali iz ust Kustec, ki je jezna tudi nase: »Jezna, ker se je v družbi skrhalo zaupanje. Jezna, ker ob neštetih prebedenih nočeh ni rezultatov.« Stanje v šolstvu je sicer alarmantno: medtem ko ministrica miri z novoletnimi željami, učiteljski sindikat besni: »Kako naj bi bila videti vrnitev v vrtce in šole, se s Svizom ni pogovarjal ali usklajeval nihče. Manj kot teden dni pred tem – z vključenimi prazničnimi dnevi pred nami – ne sindikat ne širša javnost ne ve nič. Tudi glede vprašanja testiranj je Sviz seznanjen zgolj iz izjav vladnega govorca minuli konec tedna, čeprav je Sviz že v minulih mesecih večkrat predlagal razpravo tudi o teh vprašanjih in se je tudi zavzel za prioritetno, a prostovoljno cepljenje zaposlenih v izobraževanju,« so sporočili iz sindikata vzgoje in izobraževanja Sviz, ki ga vodi Branimir Štrukelj.

Psihološka stiska otrok »Večmesečno zaprtje šol je bil izhod v sili, da obvladamo epidemijo, po drugi strani pa je šolanje na daljavo pri nekaterih otrocih in mladostnikih poslabšalo njihovo zdravstveno stanje in začelo že resno ogrožati naše otroke. Pediatri smo v tem času zaznali več čustvenih težav, težav s spanjem, motivacijo, na žalost pa tudi samopoškodovalnega vedenja, motenj hranjenja, če omenim samo nekatere najbolj pogoste težave, ki so privedle otroke v naše ambulante,« je zatem o posledicah praznih šolskih klopi spregovoril pediater Denis Baš. Baš opozarja, da so zaradi pomanjkanja gibanja v vseh starostnih skupinah zaznali prenajedanje in prekomerno telesno težo. »Medtem ko je pri težavah, kot je odklanjanje hranjenja, na primer pri anoreksiji, najbolj ogrožena starostna skupina najstnikov od 12 do 16 let,« je razložil in opozoril starše, da so pozorni na čustvene oziroma vedenjske težave svojih otrok. Pozorni naj bodo na nekomunikacijo; ali se otrok zapira vase ali kaže pretiran odziv na določene stvari. Kot ključno poudarja pogovor z otrokom in zavedanje, da se morajo starši prilagoditi in si vzeti čas takrat, ko želi otrok nekaj povedati.