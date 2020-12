Po podatkih sledilnika za covid-19 je bilo opravljenih 6011 PCR testov, s katerimi so potrdili 1815 okužb z novim koronavirusom, kar znaša 30,2 odstotka testiranih. Poleg tega je bilo opravljenih 8372 hitrih testov, s katerimi je bilo potrjenih 597 okužb. Incidenca je 952 okuženih na 100.000 prebivalcev. Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, pediater Denis Baš in vladni govorec Jelko Kacin.

Od danes od 12. ure do jutri do 20. ure velja, da gibanje ni omejeno na občino prebivanja in da je dovoljeno druženje do največ šest odraslih oseb iz dveh gospodinjstev, a le v zasebnih prostorih. Še vedno pa ostaja v veljavi omejitev gibanja ponoči. Ne glede na praznično sprostitev sicer Kacin sporoča, da vlada vse državljane poziva, da sprostitve ne izkorišča v lastno škodo. »Glavni namen sprostitve je, da se omogoči, da obiščemo sorodnike ali prijatelje, ki prebivajo zunaj naše občine in jih zaradi veljavnih ukrepov nismo videli že dalj časa. Prepovedana je uporaba pirotehnike.«