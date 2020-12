Ponoči bo po nižinah večinoma nastala megla, sicer pa bo deloma jasno. Jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju okoli 5, v alpskih dolinah do -5 stopinj Celzija.

V petek se bo od jugozahoda pooblačilo, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Nekaj sonca bo na Štajerskem in v Pomurju, popoldne se bo tam krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem pa od 8 do 12 stopinj Celzija.