Dragić je tekmo proti tekmecu, ki jih je večer prej porazil za kar 47 točk, začel na klopi, skupaj je igral 27 minut, v tem času pa zbral kar 26 točk ob metu 9-17 (4-7 za tri točke), temu je dodal še pet skokov in dve podaji. "Prejšnji večer so bili boljši od nas. Nocoj smo se morali boriti," je dejal Dragić. Tyler Herro je pri Miamiju zbral 21 točk in 15 skokov, Bam Adebayo pa 22 točk, deset podaj in osem skokov.

Pri Milwaukeeju je prednjačil Giannis Antetokounmpo s 26 točkami, 13 skoki in desetimi podajami.

V Dallasu so gosti tretjo četrtino dobili s 30:12 in prišli do takšne prednosti, da Dončić v zadnji četrtini sploh ni igral. Tekmo je končal z 12 točkami (met iz igre 4-10, za tri 0-5), petimi podajami in dvema skokoma.

"Njihov načrt je bila agresivna in fizična igra, s katero so poskušali našo vreči iz ritma," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle in dodal: "To jim je v nekaterih primerih uspelo. Jasno je, da Luka še ni na svoji pravi ravni."

Pri Dallasu je bil z 18 točkami najboljši Tim Hardaway mlajši, pri gostih pa LaMelo Ball z 22.