Prvaki strank KUL parafirali koalicijski sporazum

Prvaki strank KUL so parafirali koalicijski sporazum, v katerega so zapisali dvanajst prioritetnih projektov morebitne nove vlade. Med njimi so finančna okrepitev javnega zdravstvenega sistema, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zakon o dolgotrajni oskrbi, brezplačni mestni prevozi za upokojence…