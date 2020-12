Čeprav je novi koronavirus športnicam in športnikom vzel številne dni tekmovanj in treningov, je bilo tudi leto 2020 za slovenski šport bogato. Primož Roglič je drugič zapored postal najboljši športnik leta po mnenju Bloudkovih nagrajencev, medtem ko je Anamariji Lampič to uspelo prvič. Obema so naziv športnik oziroma športnica leta nadeli že športni novinarji v izboru Društva športnih novinarjev Slovenije.

Roglič se je izkazal z izjemnimi predstavami na največjih kolesarskih dirkah. Medtem ko mu je le za las zmanjkalo, da bi dobil dirko po Franciji, je bil najhitrejši na dveh drugih velikih tekmovanjih – zmagal je v skupnem seštevku dirke po Španiji in dobil tudi klasiko Liege–Bastogne–Liege, ki spada med pet največjih enodnevnih dirk na svetu. Roglič je leto končal tudi na prvem mestu mednarodne kolesarske lestvice UCI. Čeprav je dobil tudi nagrado zlato kolo za najboljšega kolesarja na svetu v letu 2020, je velika prednost, ki so mu jo Bloudkovi nagrajenci namenili v primerjavi z drugouvrščenim Tadejem Pogačarjem, nekoliko presenetljiva.

Tudi za Pogačarjem je namreč izjemna sezona, ki jo je kronal z zmago na dirki po Franciji, potem ko je Rogliča ugnal z izjemno vožnjo v kronometru v predzadnji etapi. Še za dvema mladima športnikoma je sijajno leto: za košarkarjem Luko Dončićem, ki je blestel v ligi NBA, in motokrosistom Timom Gajserjem, ki je tretjič postal svetovni prvak v kraljevskem razredu MXGP. Bloudkovi nagrajenci so jima dodelili dva glasova in ju skupaj uvrstili na tretje mesto.

Anamarija Lampič je blestela na tekmah smučarskih tekačic za svetovni pokal. Dvakrat je zmagala na sprinterskih tekmah in bila tretja v skupni razvrstitvi te discipline. Še bolje ji je šlo na novoletni turneji, kjer je bila v seštevku sprintov najboljša. Za nameček je skupaj s Katjo Višnar na svetovnem prvenstvu v Seefeldu v ekipnem sprintu osvojila srebrno kolajno. Drugo mesto je v glasovanju Bloudkovih nagrajencev zasedla boksarka Ema Kozin, svetovna prvakinja po verziji WBC v srednji kategoriji, ki je ubranila tudi naslova po različicah WBF in WiBA. Tretje mesto je z dvema glasovoma zasedla judoistka Tina Trstenjak, zmagovalka tekme za grand slam v Budimpešti v kategoriji do 63 kilogramov.