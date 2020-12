Grobnica za Borisa Dežulovića

Bilo je blizu polnoči. Zaslišal sem butanje po plošči nad stopnicami v moj bunker. »Kdo ponoči hodi po pokopališču Svete Trojice nad Novo Gorico?« me je zaskrbelo. Da me ni izvohal kdo iz vojaškega meniškega reda na Sveti gori? Vzel sem hecklerja in stopil po železnih stopnicah. »Ervine, Ervine, vrni se,« je nekdo s čudnim naglasom cvilil nad mojim nagrobnim spomenikom. »Ne morem bez tebe.«