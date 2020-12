Po prvotnem razporedu bi se morale reprezentančne priprave v mehurčku v Laškem začeti v ponedeljek, 28. decembra, in bi trajale do 30. decembra, drugi del pa bi se začel v petek, 1. januarja. »Zaradi klubskih obveznosti v tujini bi v prvem delu priprav manjkala skoraj polovica od vabljenih 21 igralcev, zato sem se naknadno odločil, da uvodni zbor v Laškem preložim na 1. januar 2021 v popoldanskih urah, ko bomo lahko v polni zasedbi,« je svojo odločitev pojasnil selektor Ljubomir Vranješ, ki se je nedavno s švedskim klubom Kristiansand, katerega trener je bil Šved srbskih korenin od začetka sezone 2019/20, dogovoril za sporazumno prekinitev sodelovanja in se bo zdaj posvetil zgolj delu z moško reprezentanco Slovenije.

Če bi bil zbor 28. decembra, se ga ne bi moglo udeležiti kar devet reprezentantov. Šesterica (Miha Zarabec, Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc, Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč) je v ponedeljek in torek nastopila na sklepnem turnirju najboljše četverice v ligi prvakov v Kölnu, za minuli konec tedna pa so imeli klubske obveznosti v nemški ligi trije izbranci selektorja Vranješa (Klemen Ferlin, Urh Kastelic, Nejc Cehte). Priprave v okrnjeni zasedbi z zgolj dobro polovico reprezentantov bi bile nesmiselne, zato je Vranješeva odločitev o preložitvi na prvi januar povsem na mestu.

Za tiste, ki v zadnjih dneh in tednih niso imeli klubskih dejavnosti, je strokovnjak za telesno pripravo Primož Pori pripravil individualne programe za ohranjanje in izboljševanje telesne pripravljenosti. Toda po petkovem popoldanskem zboru v hotelu Thermana Laško – selektor Vranješ bo prišel pozno zvečer – se 21 igralcev (če ne bo kakšnih odpovedi zaradi poškodb in bolezni) ne bo odpravilo na trening v bližnjo dvorano Tri lilije, ampak bodo v svojih sobah preventivno čakali na rezultate testov na koronavirus, ki jih bodo opravili pred vstopom v hotelski kompleks.

Po nekajdnevnih pripravah bo slovenska reprezentanca odpotovala na Nizozemsko, kjer jo v sredo, 6. januarja 2021, ob 20. uri v Almereju čaka prva tekma z gostitelji v kvalifikacijah za nastop na EP 2022 na Madžarskem in Slovaškem. Povratni dvoboj bo v nedeljo, 10. januarja, prav tako ob 20. uri v dvorani Zlatorog v Celju. Dva dni po drugem obračunu z Nizozemci bodo Slovenci odpotovali s čarterskim letalom proti Egiptu, ki bo gostil svetovno prvenstvo. V mestu Borg el Arabu, predmestju Aleksandrije na severu države, jo v skupini H za začetek tekmovanja čakajo tekme z Južno Korejo (14. januar), Rusijo (16. januarja) in Belorusijo (18. januar), vse z začetkom ob 18. uri po slovenskem času.