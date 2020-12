Medtem ko se naš planet segreva in bodo v Avstraliji in ZDA leto pomnili še po požarih, je človeštvo intenzivno pogledovalo po soseščini in napovedovalo novo vesoljsko tekmo. Kitajska je z Lune prinesla kamnine, Američani so po devetih letih poslali človeka v vesolje s svojo, zasebno raketo, tri države so poslale misije na Mars. Japonci so prinesli vzorce s 300 milijonov kilometrov oddaljenega asteroida. In upokojeni vodja izraelskega vojaškega oddelka za vesolje je povedal, da se vesoljci, združeni v galaktično federacijo, zemeljski javnosti skrivajo, ker še ni zrela. Ste nad tem zelo presenečeni?