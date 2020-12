(Foto: Luka Cjuha)

Kot je povedal gostinec, ki je letos zaokrožil štirideseto obletnico družinskega podjetja, je že nekaj časa razmišljal, kako oziroma na kakšen način bi se lahko poklonil in oddolžil »mučenikom in herojem v bolnišnicah«. Odločil se je, da jim vsaj en dan priskrbi kosilo. Pleskavice je peklo vseh 15 zaposlenih v gostilni Portal. Navdušenja nad akcijo niso skrivali niti zaposleni v UKC, ki so prišli po malico tudi za svoje kolege. Srčen odziv bolnišničnega osebja pa je ganil tudi Moma, ki je zagotovil, da bo akcijo kmalu ponovil.