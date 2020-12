Staro mestno jedro Kranja je ob koncu leta dobilo novo povezavo z nakupovalnim središčem na Savskem otoku. Da se je temu pred devetdesetimi leti, ko je takšna pot že obstajala, reklo Majdičev log, po družini Majdič, ki je bila lastnica območja, so vedeli le še redki.

Kot pojasnjujejo v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca, je otok v 16. stoletju pripadal baronu Khislu, prav tako tudi mlin, na katerega danes opomni približno poldrugi meter velik mlinski kamen iz tridesetih let 19. stoletja, ki je postavljen ob novi poti. Konec 19. stoletja je otok kupila družina Majdič, ki ga je imela v lasti do nacionalizacije premoženja, in na njem zasadila lično urejen park, znan po svoji krajinski zasnovi. »Majdiči so ob Savi postavili tudi eno od prvih elektrarn v slovenskem prostoru. Bili so močno povezani z industrijskim razvojem Kranja. Pozneje je bil otok znan po Gorenjskem sejmu, drsališču, pokritem bazenu, sprehajalnih poteh in številnih dobro obiskanih dogodkih. Leta 2003 pa je na kraju porušenih sejemskih objektov zraslo nakupovalno središče,« opisujejo v MO Kranj zgodovino tega območja.