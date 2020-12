Silvestrskih koncertov in ognjemeta v mestnem središču letos ne bo. Kljub temu so v mestu pripravili nekaj spletnih prireditev, s katerimi si lahko meščani popestrijo novoletni večer. Na prazničnem koledarju spletne strani Turizma Ljubljana si lahko otroci ogledajo spletno voščilo dedka Mraza, ki se je namesto tradicionalnega sprevoda sprehodil po praznih ulicah mesta, prav tako pa si lahko ogledajo tudi predstavo Sapramiška. Zvečer si bo mogoče na spletu ogledati predstavo Jazz v Mestnem gledališču Ljubljanskem, predstavo Moj mož v Drami ter koncert Rudija Bučarja v Cankarjevem domu. V Kinodvoru bo za otroke od 16. do 20. ure na spletu film Najboljši Sune, za odrasle pa od 18. do 22. ure film Nažgani. Spletni dogodki pa bodo tudi 1. januarja. Lutkovno gledališče Ljubljana 1. januarja ob 9. uri vabi na brezplačen ogled predstave Sovica Oka. Kinoteka pa v petek in soboto na Bazi slovenskih filmov vabi na ogled filma Povest o dobrih ljudeh. žir