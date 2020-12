Na zadnji smučarski preizkušnji v letu 2020 se je zmage veselil Matthias Mayer. Avstrijec se je na smuku v Bormiu na zahtevno strmino Stelvio pognal s številko 13, odpeljal najbolje in za pičle štiri stotinke ugnal rojaka Vincenta Kriechmayrja ter za šest Švicarja Ursa Kryenbühla. Na startu je bil od Slovencev le Boštjan Kline, ki je osvojil 39. mesto in prehitel le dva smukača.

Proga Stelvio je znova pokazala zahtevnost, saj je kar pet tekmovalcev, skupno pa osem, odstopilo že po prvi tretjini proge, a se na srečo nihče od njih ni poškodoval. Najbolje se je z njo spopadel Matthias Mayer, olimpijski smukaški prvak iz Sočija, ki je prišel do desete zmage v svetovnem pokalu. »Tokratni smuk je bil izjemno zahteven in, kot se je izkazalo na koncu, neverjetno izenačen. Od starta do cilja sem dal vse od sebe. Pri tako majhnih zaostankih tekmecev težko rečem, v katerem delu sem smučal bolje in v katerem slabše. Če sem pošten, bi lahko na najvišji stopnički stal tudi kdo drug, a je bila tokrat tudi sreča na moji strani,« je po zmagi povedal Matthias Mayer, ki je Avstrijcem prismučal še štirinajsti uspeh na smukih v Bormiu in skupno 184. zmago na moških smukih v svetovnem pokalu, s čimer so daleč najuspešnejši smukaški narod.

Od štirih Slovencev, ki so se odpravili na italijansko prizorišče, je nastopil le Boštjan Kline, ki je bil skromen 39. Martin Čater, ki je sezono začel z zmago na uvodnem smuku v Val d'Iseru, je v Bormio prišel z manjšimi zdravstvenimi težavami in se je zato odločil, da ne bo nastopil. Enako je storil tudi Miha Hrobat, čeprav je bil na startnem seznamu, Klemen Kosi pa se je pred dnevi huje poškodoval in že sklenil sezono.

Naslednji moški preizkušnji v smuku bosta v Wengnu v Švici čez dobra dva tedna z dvojnim smukaškim sporedom 15. in 16. januarja.