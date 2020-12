Teršek in Pavlin neuspešna na US

Pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damijan Pavlin sta na ustavnem sodišču izpodbijala dva odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah, dva odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom.