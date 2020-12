Predlagal je zdravnike, medicinske sestre, urednice RTV in Pop TV ter kolesarje s protestov. Ker vemo, da je predsednik vlade izjemno zaposlen z reševanjem domovine in sveta, mu oprostimo tudi veliko napako, ki jo je storil med zapisovanjem tega tvita. Vsem na svetu je vendar jasno, da je edina osebnost, ki si za svojo neverjetno predanost v iztekajočem se letu resnično zasluži naziv osebnost leta, edini in neponovljivi Maršal Twito.

N.N.